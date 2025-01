Antoine Dupont : Une future reconversion inattendue ?

Axel Cornic

En dépit de l’échec de la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont est en train de s’affirmer comme l’une des grandes stars du sport français. Sa popularité commence même à largement en dépasser les frontières, puisque les plus grandes marques s’arrachent le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain.

A 28 ans, Antoine Dupont est sur le toit du monde. Son aventure à 7 et la médaille d’or conquise lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 lui ont décidément fait franchir un palier, puisqu’il est littéralement partout. On ne compte en effet plus les firmes qui ont fait appel à lui pour promouvoir leur marque...

Dupont se donne à la cryptomonnaie

C’est le cas de Bitpanda, plateforme de cryptomonnaie autrichienne, basée à Vienne. Pourtant, cela ne semblait pas vraiment le tenter au départ ! « J’étais inquiet à l’idée d’un partenariat avec une plateforme d’investissement en cryptomonnaies. Finalement, ce sont les échanges qu’on a eus m’ont rassuré » avait confié à l’époque le capitaine du XV de France, assez discret jusque-là après des sponsors extra-sportifs.

« Je sais que je m’y intéresserai plus dès que j’aurai plus de temps »

Dans un récent entretien accordé à Citywire.fr, Antoine Dupont laisse toutefois entendre que le monde de la finance pourrait bien le tenter un jour, lorsque sa carrière de rugbyman sera terminée. « Aujourd’hui, c’est difficile à dire parce que je ne connais pas assez le secteur. Je n’ai pas le temps. Mais c’est quelque chose qui me rend curieux. En tout cas, je sais que je m’y intéresserai plus dès que j’aurai plus de temps. Je ne peux pas répondre oui ou non catégoriquement » a expliqué la star du rugby français, qui sera sur la pelouse du Stade France ce vendredi, pour donner le coup de départ au Tournoi des 6 Nations 2025 sur la pelouse du Stade de France, avec le match face au Pays de Galles.