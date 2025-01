Donald Trump : Antoine Dupont a halluciné !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on connait Antoine Dupont le joueur de rugby, en dehors des terrains, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France s’intéresse à différents domaines. C’est notamment le cas avec les différentes cryptomonnaies. En ce sens, Antoine Dupont a notamment fait part de sa surprise vis-à-vis de Donald Trump, nouveau président des Etats-Unis.

Partenaire de Bitpanda, plateforme liée au cryptomonnaies, Antoine Dupont est désormais implanté dans ce monde. Quel est alors le rapport entre le joueur du XV de France et le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies ? « J’ai vu le phénomène des cryptomonnaies arriver sans vraiment comprendre de quoi il s’agissait au début. Un peu comme tout le monde. Jusqu’à ce que cela devienne de plus en plus concret. En grandissant, dès que j’ai pu avoir une autonomie financière, je me suis de plus en plus penché dessus. J’ai vu aussi pas mal d’amis investir dedans », a notamment reconnu Dupont pour Citywire.

« Ça m’a un peu surprise qu’il fasse cela »

Récemment, le monde des cryptomonnaies a également connu un événement pour le moins inattendu et retentissant. En effet, en marge de son investiture comme président des Etats-Unis, Donald Trump a lancé sa propre cryptomonnaie. Antoine Dupont n’est d’ailleurs pas passé à côté et n’a pas manqué d’être surpris : « Donald Trump a lancé sa propre cryptomonnaie. Ça m’a un peu surprise qu’il fasse cela. Mais aux Etats-Unis, plus rien ne me surprend désormais. Bitcoin a déjà passé la barre des 100 000€ depuis son élection. Je pense que de toute façon, on arrivera à l’intégration de cette devise dans notre vie quotidienne. Ça ne me surprendrait pas ».

Antone Dupont fan du Bitcoin

Toujours à propos des cryptomonnaies, Antoine Dupont a également confié : « Est-ce que j’ai une cryptomonnaie préférée ? Je dirais le Bitcoin, mais c’est parce que c’est celle dont on entend parler le plus actuellement. L’Ethereum aussi. En ce qui concerne les plus petites, j’en connais pas assez encore. Je rigolais plus tôt sur le besoin de faire un rendez-vous avec Eric Demuth (CEO de Bitpanda) sur ce sujet, mais je ne rigolais pas vraiment ».