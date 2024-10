Mbappé - Accusation de viol : Panique au Real Madrid, une nouvelle version tombe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La semaine dernière, deux quotidiens suédois ont révélé que Kylian Mbappé était visé par une enquête de la police suédoise pour « viol et agression sexuelle ». Du côté du Real Madrid, on assure être tranquille et croire en la version du joueur alors que les premières révélations faisaient état d’une réunion de crise organisée. Mais un nouveau témoignage vient contrer la version merengue.

De passage à Stockholm durant les quelques jours de repos que lui avait accordé le Real Madrid lors de la trêve internationale, Kylian Mbappé voit son nom associé à une enquête pour viol dans la capitale suédoise. Dès les premières révélations de la presse locale, une réunion de crise se serait tenue au sein de la direction selon les informations du journaliste Romain Molina, démenties quelques jours plus tard par L’Équipe.

Mbappé : Le Real Madrid répond cash au PSG ! https://t.co/B42svycLMD pic.twitter.com/68FckVeLNc — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Réunion de crise au Real Madrid ?

Le quotidien sportif avait en effet affirmé qu’aucune réunion de crise ne s’était tenue au Real Madrid. Par ailleurs, le club s’était étonné de l’ampleur prise par l’absence de la star française sur une photo publiée par le Real Madrid alors qu’il figurait sur la même affichée sur le compte Instagram de Jude Bellingham. Mais selon Public, une réunion de crise se serait bel et bien tenue au sein de la direction, et la source du magazine people s’interroge également sur la mystérieuse disparition de Kylian Mbappé sur la photo promotionnelle. « On dit qu’il aurait été retiré de la photo parce qu’il est encore sous contrat avec Nike, mais Eduardo Camavinga, qui y figure aussi, l’est également... », confie la personne interrogée, ajoutant : « Les affaires de ce genre sont très délicates à gérer, il faut respecter la présomption d’innocence tout ne respectant la parole de la victime ».

« N'importe quel club fait une réunion de crise quand tu es contacté par deux médias internationaux pour dire "l'un de vos joueurs est potentiellement accusé de viol" »

A l’origine des révélations sur cette réunion urgente organisée par le Real Madrid, Romain Molina avait appuyé ses propos : « La réunion de crise, pourquoi je le sais, c'est qu'il y a deux médias internationaux qui ont contacté le Real à propos de cette affaire en demandant au Real : "Quelle est votre position ?". Dans n'importe quel club, les gens de la com qui reçoivent ça, ils envoient ça tout de suite aux dirigeants, déclarait le journaliste sur la chaîne YouTube Colinterview. Comme ils n'étaient pas là physiquement, ils se sont appelés. N'importe quel club fait une réunion de crise quand tu es contacté par deux médias internationaux pour dire "l'un de vos joueurs est potentiellement accusé de viol". Tu es obligé ».