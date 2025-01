Habib Beye : Le divorce surprise avec Canal+ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habib Beye, commentateur phare de Canal+ pour les matches de Ligue des Champions et de Premier League, pourrait bientôt troquer son micro pour les bancs de Ligue 1. Après avoir quitté le Red Star en juin dernier, l'ancien joueur de l'OM est pressenti pour entraîner le Stade Rennais, qui a décidé de se séparer Jorge Sampaoli.

Après trois saisons sur banc du Red Star, Habib Beye quittait le club francilien au terme de la dernière saison, et ce malgré la montée en Ligue 2, désireux de relever un nouveau défi dans l’élite, lui dont le nom circulait notamment du côté de l’OM. Finalement, l’ancien joueur marseillais n’avait pas retrouvé de club, rempilant ainsi sur Canal+.

Du micro en Ligue des champions au banc de Ligue 1 ?

« Je n’ai qu’une seule casquette, pour l’instant », lâchait le consultant de la chaîne cryptée lors de la conférence de rentrée du service des sports en septembre dernier, sans cacher ses projets pour la suite : « De toute façon, ça arrivera. Parce que mon métier, c’est aussi entraîneur et que je veux entraîner. J’ai entraîné, je suis parti… Il n’y a aucune déception par rapport à cet été, pas du tout. Parce qu’il faut trouver le bon projet. Et ce projet, on le trouvera en temps et en heure… » Présent aux commentaires du match entre Stuttgart et le PSG (1-4) mercredi, Habib Beye pourrait avoir officié pour la dernière fois.

Habib Beye en pole position pour débarquer à Rennes

Habib Beye pourrait en effet bientôt trouver un défi à la hauteur de ses ambitions. Selon RMC et Le Parisien, le Stade Rennais s’intéresse à lui pour remplacer Jorge Sampaoli. Le quotidien francilien le place même en pole position pour débarquer en Bretagne, malgré les autres pistes étudiées (Claude Puel, Pierre Sage). Habib Beye avait déjà été ciblé par Rennes en novembre dernier avant la nomination de l’Argentin. Canal+ pourrait donc perdre rapidement son consultant, un scénario auquel s’attendait au début de la saison Thomas Sénécal, le directeur des sports de la chaîne : « Qu'il soit à l'affût d'une opportunité en tant qu'entraîneur, ce n'est pas un secret. Et pour nous, avoir quelqu'un qui est à ce point immergé dans l'univers du foot, à ce point à jour dans ses techniques d'entraînement, dans la connaissance des systèmes de jeu, c'est un énorme plus. D'ailleurs, nos abonnés adorent Habib. En attendant, il est chez nous, essentiellement aux commentaires de la Ligue des champions, avec Paul Tchoukriel, et de la Premier League. »