Transferts : Le RC Lens boucle une recrue surprise !

La rédaction

Après le départ de Brice Samba, les incertitudes au poste de gardien de but se sont multipliées au RC Lens. Si Will Still a changé de portier titulaire après les mauvaises prestations d'Hervé Koffi, les Lensois veulent toujours recruter un gardien de but. En attendant, les Sang et Or vont faire venir un espoir au poste : Ilan Jourdren (fils de Geoffrey Jourdren).

Le RC Lens s'est séparé cet hiver de Brice Samba. Gardien titulaire depuis la saison 2022-2023, l'ancien portier remplaçant de l'OM a rejoint Rennes. Si les choses ne vont pas mieux en Bretagne depuis son départ chez les Rennais, à Lens tout n'est pas parfait non plus. Les dirigeants du RC Lens sont toujours à la recherche d'un gardien titulaire et vont d'ailleurs signer un espoir au poste.

Un nouveau gardien à Lens

Les Sang et Or devraient bientôt boucler l'arrivée d'Ilan Jourdren en provenance de Montpellier. Le fils de Geoffrey Jourdren, gardien montpelliérain de 2009 à 2017, va donc s'engager avec les Artésiens, et le montant de ce transfert n'est pas encore connu. Un pari sur l'avenir qui ne devrait pas régler les problèmes du RC Lens à court terme.

Un changement de stratégie

Lens fait face à de gros problèmes au poste de gardien. Après le départ de Brice Samba, Will Still a décidé de titulariser Hervé Koffi dans les buts, un choix sur lequel l'entraîneur est revenu suite à de mauvais résultats. L'ancien coach de Reims avait déclaré avant le match face à Angers : « Mathew Ryan va commencer dans les buts. Ce n’est pas contre Hervé Koffi, ce n’est pas personnel, j’en ai parlé avec lui, mais il y a les chiffres : on a joué quatre matchs avec lui et on en a perdu trois. J’ai estimé que c’était le bon choix. » Un choix payant, puisque les Lensois se sont imposés.