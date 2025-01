«Un fort potentiel» : Le RC Lens annonce du lourd pour son nouvel attaquant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, le RC Lens enchaîne les officialisations, notamment dans l’optique de renforcer son secteur offensif. Ainsi, après Goduine Koyalipou, c’est le jeune Jeremy Agbonifo (19 ans) qui a débarqué en provenance du BK Häcken qui l’a prêté jusqu’à la fin de la saison. De quoi réjouir Pierre Dréossi qui ne tarit pas d’éloges pour son nouveau joueur.

Après avoir perdu Brice Samba (15M€, Rennes) et Abdukodir Khusanov (50M€, Manchester City), le RC Lens peut désormais accélérer sur son recrutement, en se concentrant notamment sur son secteur offensif. Dans cette optique, les Sang-et-Or ont déjà boucler le transfert de Goduine Koyalipou. Et c'est désormais le jeune Jeremy Agbonifo qui est prêté en provenance du BK Häcken comme le RC Lens l'a officialisé par le biais d'un communiqué.

Lens officialise Agbonifo

« En voilà un qui ne perd pas le nord ! Ailier énergique, percutant et travailleur, Jeremy Agbonifo (19 ans) est prêté au Racing avec option d’achat en provenance du BK Häcken (Allsvenskan, Suède). Forgé dans le froid scandinave, le talentueux feu follet quitte le pays nordique pour le nord de la France », peut-on lire dans le communiqué du club artésien, avant que Pierre Dréossi ne dresse le profil de son nouveau joueur.

Dréossi s'enflamme déjà

« Nous sommes heureux d’enregistrer l’arrivée de Jeremy dans nos rangs. À 19 ans, cet ailier affiche des qualités techniques et athlétiques déjà développées, qu’il a démontrées sous les couleurs de son club formateur et avec la sélection Espoirs suédoise ces derniers mois. Son explosivité, sa capacité à faire la différence, sa facilité à prendre la profondeur et son goût de l’effort, cher en Artois, lui permettront de se fondre naturellement dans l’effectif de Will Still. Doté d’un fort potentiel, ce grand travailleur a soif de progression et je suis convaincu qu’il trouvera au Racing l’environnement et l’accompagnement propices à son développement », promet le directeur général du RC Lens.