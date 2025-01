Mercato - PSG : Le transfert de l’été tombe déjà à l’eau ?

Thomas Bourseau

Cela fait quelque temps désormais qu’il est question d’un intérêt du PSG pour Jhon Duran (21 ans). Le Super Sub d’Ollie Watkins à Aston Villa serait la piste privilégiée de l’entraîneur Luis Enrique et du conseiller football Luis Campos pour le poste d’attaquant lors du mercato d’été à venir selon Le Parisien. Néanmoins, son transfert à Al-Nassr d’ici la clôture de la fenêtre hivernale semble programmé et son coach Unai Emery n’a pas démenti la tendance.

Le Paris Saint-Germain pourrait bien avoir trouvé en Ousmane Dembélé son avant-centre. Repositionné à un poste de faux 9 ces derniers temps par Luis Enrique, Dembélé est sur un rythme d’un but minimum par match lors de ses dernières apparitions avec le PSG. Cependant, en coulisses, le club de la capitale préparerait déjà le mercato estival avec l’hypothétique recrutement d’un nouveau buteur. Le Parisien a confié lundi soir que dans cette opération, Luis Enrique et Luis Campos étaient sur la même longueur d’onde en ce qui concerne le cas Jhon Duran.

Le PSG doublé par Al-Nassr et Cristiano Ronaldo pour Jhon Duran

L’international colombien de 21 ans fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts et ce, malgré sa prolongation de contrat signée en octobre jusqu’en 2030. Toutefois, le Paris Saint-Germain ne devrait pas être l’heureux élu. Et pour cause, le club de Cristiano Ronaldo, à savoir Al-Nassr travaillerait d’arrache-pied sur cette opération et serait même en pole position. Le journaliste Fabrizio Romano a même dévoilé sur son compte X ce jeudi qu’Aston Villa serait à l’instant T focalisé sur sa vente à Al-Nassr et ferait tout ce qui est en son pouvoir en parallèle afin de repousser les assauts d’Arsenal pour Ollie Watkins.

«Bien sûr quelques joueurs peuvent partir»

Mercredi soir, dans la foulée de la victoire d’Aston Villa face au Celtic Glasgow (4-2), l’entraîneur des Villans Unai Emery a fait le teasing du départ de Jhon Duran au micro de TNT Sports.

« Demain ou vendredi, nous pourrons parler du transfert, ou peut-être la semaine prochaine. Jusqu’à ce que tout soit bouclé, je ne veux pas en parler parce que dans le football, tout peut arriver. Et bien sûr que nous travaillons. Nous travaillons, le club travail aussi, nous essayons d’être compétitif également sur le mercato parce que nous avons besoin de quelques joueurs et bien sûr quelques joueurs peuvent partir, mais ce n’est pas le moment d’en parler de ça ».