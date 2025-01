F1 - Esteban Ocon : Sa grande première avec une femme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Evincé par Alpine en fin de saison dernière, Esteban Ocon s'est finalement engagé avec Haas pour 2025 où il espère pouvoir relancer sa carrière. A cette occasion, le pilote français va marquer l'histoire à sa façon puisque pour la première fois en Formule 1, son ingénieure sera une femme à savoir Laura Müller. Une grande première qui réjouit Ocon.

La saison 2024 d'Esteban Ocon aura été particulièrement mouvementée. Et pour cause, Alpine l'a clairement poussé au départ afin de privilégier Pierre Gasly, au point d'avoir été écarté de la dernière course au profit de Jack Doohan, promu pour 2025 par Alpine. Par conséquent, Esteban Ocon a trouvé une nouvelle équipe en s'engageant avec Haas où il fera équipe avec le jeune pilote de la Ferrari Driver Academy Oliver Bearman.

Mais surtout, Esteban Ocon va connaître un moment d'histoire. En effet, il travaillera avec Laura Müller, première femme ingénieure de course d'un pilote en Formule 1. Et le pilote français est très excité à cette idée. « C’est top ! Laura est hyper motivée. On apprend à se connaître. Ce sera mes yeux d’aigles à l’extérieur, elle va pouvoir me guider à la radio. Et oui, j’ai hâte de pouvoir commencer la saison, elle hâte aussi, donc on est hyper motivé », lance-t-il à l'occasion de son passage dans la boîte à questions de Canal+.

Patron de l'écurie Haas, Ayao Komatsu n'avait pas manqué de s'enflammer pour Laura Müller. « Laura est incroyablement déterminée et possède une éthique de travail exemplaire. Elle creuse profondément pour trouver des solutions et ne se contente jamais de réponses superficielles. Cette qualité est rare et impressionnante », confiait-t-il récemment. Esteban Ocon va donc marquer l'histoire de la F1. Tout comme Laura Müller qui confirme que le sport automobile se tourne toujours plus vers les femmes.