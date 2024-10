Mercato - OM : L’arrivée de Pogba relancée par une nouvelle déclaration ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Paul Pogba fait beaucoup parler de lui, notamment pour son avenir. Ce dernier a été cité dans le viseur de l’OM, qui pourrait le récupérer gratuitement après la fin de son aventure à Turin avec la Juventus. Mais le club phocéen n’est pas le seul sur le coup et il pourrait également rejoindre Arsenal. C’est en tout cas le souhait de son ancien coéquipier en équipe de France, Bacary Sagna.

La fin d’un long calvaire approche pour Paul Pogba. Après des mois en dehors des terrains, le Français devrait faire son retour à la compétition en mars prochain, date à laquelle sa suspension pour dopage prendra fin. Toutefois, ce comeback ne devrait pas se faire sous les couleurs de la Juventus. La Vieille Dame souhaiterait mettre fin au contrat du milieu de terrain, qui ne correspond plus au nouveau projet, entamé cet été sous les ordres de Thiago Motta.

Il flambe à l’OM, De Zerbi va le mettre sur le banc ? https://t.co/x67OSejgba pic.twitter.com/aCIaeEZLhx — le10sport (@le10sport) October 24, 2024

Une arrivée possible à l’OM ?

Vu que Paul Pogba ne devrait pas être conservé par la Juventus, beaucoup de clubs aimeraient profiter de cette occasion pour mettre la main sur un milieu de terrain d’expérience gratuitement. Parmi les formations citées dernièrement, on retrouve par exemple l’OM. Les Marseillais auraient peut-être une chance dans ce dossier, par le biais du conseiller sportif olympien, Medhi Benatia, qui a côtoyé le champion du monde à la Juventus.

Sagna veut voir Pogba à Arsenal

Dernièrement, Patrice Evra avait notamment appelé de ses vœux une arrivée de Paul Pogba à l’OM. Il n’est pas le seul à tenter d’attirer le milieu de terrain, puisque Bacary Sagna a également envoyé un message au champion du monde, pour tenter de le faire venir à Arsenal. Ses propos sont rapportés par The Sun. « La Premier League convient à Paul Pogba. J'aimerais qu'il rejoigne Arsenal. Ce serait génial, il a de l'expérience, il aime jouer avec de jeunes joueurs autour de lui, c'est là qu'il est le plus efficace. Lors de la Coupe du monde 2018, c'est là qu'il a été le plus efficace. Il avait des amis autour de lui. Arsenal a une équipe jeune et fraîche, et je le vois bien jouer sous le maillot d'Arsenal. Les supporters d'Arsenal l'aimeront. Maintenant, il peut repartir de zéro. Il a passé du temps loin du football, et il reviendra avec l'envie de retrouver un bon espace et de rejouer au football. »