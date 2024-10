Mercato - PSG : Sous pression, Luis Enrique reçoit une bonne nouvelle

Alexis Brunet

Dernièrement, Luis Enrique fait l’objet de certaines critiques au PSG. De nombreux observateurs lui reprochent l’inefficacité offensive du club de la capitale, que l’on a pu notamment constater face au PSV Eindhoven et qui est liée à son utilisation d’un faux numéro neuf. L’Espagnol serait donc inspiré de redresser la barre s’il ne veut pas quitter à moyen terme Paris, mais Pep Guardiola ne devrait pas être une menace pour le coach parisien.

Pour le moment, le début de saison du PSG en Ligue des champions est plus que poussif. Le club de la capitale n’a signé qu’une victoire en trois matches et cela fut à la dernière minute, contre Gérone (1-0). Par la suite, les Parisiens se sont inclinés face à Arsenal (2-0), avant de concéder un triste match nul à domicile, contre le PSV Eindhoven (1-1). Des résultats qui ne mettent pas le champion de France dans des conditions idéales pour se qualifier pour la phase finale de C1.

Luis Enrique est sous pression

Des mauvais résultats qui forcément retombent sur Luis Enrique. Certains choix de l’entraîneur parisien sont remis en cause, notamment en ce qui concerne le secteur offensif. Le coach du PSG a pris l’habitude de jouer avec un faux numéro neuf, ce qui a des limites et ce qui semble surtout ne pas fonctionner. La preuve une fois encore face au PSV Eindhoven où Kang-in Lee ne s’est pas montré à son avantage.

Kun Aguero imagine Guardiola prendre en main une sélection

Avec des choix pas forcément compréhensibles et une potentielle non qualification pour la phase finale de la Ligue des champions, l’avenir de Luis Enrique pourrait être remis en cause du côté du PSG, malgré des rumeurs de prolongation. D’autant plus que l’été prochain, Pep Guardiola sera libre de tout contrat. Toutefois, si l’on en croit Sergio Aguero, qui s’est exprimé pour Mundo Deportivo, l’entraîneur de Manchester City aurait plus de chances de prendre en main une sélection, ce qui ferait un sérieux concurrent en moins pour Luis Enrique. « Il n'y a pas d'équipe à la Pep après le Barça, le Bayern ou City. Ce serait revenir à ce qu'il a fait à City en signant des contrats et je ne le vois pas commencer cette routine, mais plutôt pour une équipe nationale. Il aurait moins de travail quotidien et pourrait analyser davantage. En peu de temps, il pourrait présenter son concept de jeu à des internationaux qui ont déjà du talent, bien que cela dépende du pays qu'il choisit. Outre le Brésil et l'Argentine, certaines équipes européennes pourraient correspondre à son style. »