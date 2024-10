Le joker du PSG est révélé !

Thomas Bourseau

De par sa qualité de coach du PSG, Luis Enrique a une vision d’ensemble sur les progrès de chacun et la vie de groupe. Vitinha, nouveau tireur de penalties sur décision de Luis Enrique, serait devenu au fil du temps un pilier du vestiaire du Paris Saint-Germain. Il en serait même le lien fort qui unit les différents groupes.

Que ce soit face à l’OGC Nice avant la trêve internationale d’octobre (1-1) ou bien lors de la réception du PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi soir (1-1), Luis Enrique a choisi de faire confiance au trio Fabian Ruiz, Joao Neves et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. De quoi laisser Vitinha sur le carreau et en dehors du onze de départ concocté par l’entraîneur espagnol.

Luis Enrique n’a aucun doute sur Vitinha

Cependant, en temps normal, Vitinha fait partie intégrante de cet entrejeu du club de la capitale. Luis Enrique lui fait confiance au point où il a désigné le joueur comme étant le tireur de penalties attitré du PSG cette saison. L’Équipe a par ailleurs mis l’accent sur la satisfaction du coach du Paris Saint-Germain concernant le volume de jeu et le travail défensif de Vitinha depuis près d’un an maintenant.

Vitinha, la clé du vestiaire du PSG ?

Sur ou en dehors du terrain, Vitinha semble s’être imposé comme un leader du vestiaire. L’Équipe évoque un tout autre statut pour le joueur au PSG dernièrement et notamment en coulisses. Polyglotte et pleinement intégré au club dans lequel il joue depuis plus de deux ans, Vitinha relierait les différents groupes de joueurs qui se sont formés en interne.