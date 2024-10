«Pas content», un joueur du PSG se lâche !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Relégué au second plan dans la hiérarchie de Luis Enrique ces derniers mois alors qu'il était titulaire indiscutable au moment de son arrivée au PSG à l'été 2023, Milan Skriniar vit donc une période assez compliquée sur le plan sportif. Mais le robuste défenseur central slovaque, même s'il est mécontent de cette situation, refuse de baisser les armes.

À quoi faut-il s'attendre pour l'avenir de Milan Skriniar (29 ans) au PSG ? Recruté libre après la fin de son contrat avec l'Inter Milan lors du mercato estival 2023, le défenseur central slovaque s'était initialement imposé dans le onze-type de Luis Enrique avant d'être miné par un gros pépin physique. Au moment de son retour de blessure, Skriniar avait perdu sa place au PSG, et il a même été question d'un départ l'été dernier puisqu'il subit de plein fouet la concurrence mise en place dans le secteur défensif (Marquinhos, Pacho, Hernandez, Beraldo...).

« Pas content de cette situation, mais... »

Récemment interrogé en conférence de presse alors qu'il se trouvait en rassemblement avec sa sélection de Slovaquie, Milan Skriniar s'est confié sans détour sur cette situation compliquée depuis quelques mois au PSG, et ce statut inhabituel de remplaçant : « Mentalement, je vais bien. Je ne suis pas content de cette situation, mais la seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail à l'entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin. J'essaie d'être dans la meilleure forme possible », assure l'ancien défenseur de l'Inter Milan.

Skriniar refuse de se plaindre

Et malgré la complexité de son cas et son temps de jeu qui a fondu au PSG (2 apparitions seulement depuis le début de la saison), Milan Skriniar refuse d'aller se plaindre auprès de Luis Enrique : « Si j’ai parlé de ma situation avec Luis Enrique ? Non, l'entraîneur ne discute pas de ce genre de choses. Je serais heureux si j'avais plus d'opportunités. Je respecte ses décisions, c'est lui qui décide de la composition de l'équipe. Je ne peux pas l'influencer », poursuit le numéro 37 du PSG. Voilà qui est clair.