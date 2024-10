PSG : Luis Enrique provoque un malaise dans le vestiaire ?

Pierrick Levallet

Arrivé libre en 2023, Milan Skriniar a vécu une première saison très compliquée au PSG. Le défenseur central slovaque ne semble déjà plus entré dans les plans de Luis Enrique, et cela se traduit par son maigre temps de jeu depuis le début de saison. Le joueur de 29 ans vivrait ainsi un certain malaise dans le vestiaire parisien.

Déjà convoité en 2022, Milan Skriniar a fini par débarquer au PSG en 2023. Le club de la capitale a profité de la fin de contrat du défenseur central slovaque à l’Inter pour le signer libre. Mais la première saison du joueur de 29 ans chez les Rouge-et-Bleu a été plutôt délicate. Milan Skriniar ne semble d’ailleurs déjà plus entrer dans les plans de Luis Enrique. Le technicien espagnol serait à l’origine de son malaise, et les choses ne devraient pas s’arranger avec le temps.

Mercato : Echec avec l’Arabie Saoudite, le PSG peut le regretter ! https://t.co/4oE5X1FB89 pic.twitter.com/pKLt8WpWMf — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

Luis Enrique a pris «sa décision» pour Skriniar...

« C’est encore trop tôt, mais Milan Skriniar n’est pas heureux avec sa situation actuelle au PSG concernant son temps de jeu. Il n’a joué que deux matchs cette saison pour les champions de France. [...] Je ne vois pas Skriniar jouer beaucoup plus au PSG, Luis Enrique ayant pris sa décision » a ainsi indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside.

... qui confirme son malaise au PSG !

Milan Skriniar avait d’ailleurs confirmé il y a quelques jours qu’il ne vivait pas très bien sa situation. « Je ne suis pas content [de cette situation], mais la seule chose que je peux contrôler, c'est mon travail à l'entraînement. Je dois être prêt en cas de besoin » avait confié le joueur du PSG en conférence de presse avec la Slovaquie. À suivre...