Mercato : Luis Enrique prêt à plomber un coup du PSG ?

Axel Cornic

Après avoir été tout proche de dépenser entre 70 et 75M€ pour le recruter, Luis Campos a fini par avoir Milan Skriniar, qui a rejoint le Paris Saint-Germain libre lors du mercato estival 2023. Mais un an et demi après, il est déjà persona non grata et cela semble surtout être lié à Luis Enrique, qui ne serait pas fan de son profil.

Tout laissait penser au coup de maître. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A depuis plusieurs années, Milan Skriniar a débarqué sans que le PSG ne débourse le moindre sou en indemnité de transfert. Une opération qui a fait enrager son ancien club de l’Inter où l'on pensait pouvoir le prolonger, mais qui finalement ne semble pas vraiment être une réussite totale à Paris.

«Je n’ai pas l’intention de revenir», le PSG l’a dégouté du football ! https://t.co/1pWm6u5jf8 pic.twitter.com/AjXxxo0U40 — le10sport (@le10sport) October 11, 2024

Skriniar n’est plus indispensable au PSG

Car après des débuts en tant que titulaire, l’international slovaque semble être totalement sorti des plans de Luis Enrique. Pire, plusieurs médias ont assuré que Skriniar aurait été poussé vers la sortie lors du dernier mercato, sans toutefois trouver un nouveau club. Réintégré depuis, sa situation n’a pas vraiment changée puisque depuis le début de la saison il n’a disputé que deux petits matchs avec le PSG en Ligue 1, avec aucune minute au compteur en Ligue des Champions.

Luis Enrique a tout fait pour s’en débarrasser

Il n’est clairement plus le bienvenu à Paris et cela semble être directement lié à Luis Enrique. La Gazzetta dello Sport fait remarquer que le coach du PSG a souhaité envoyer un message à sa direction en écartant Milan Skriniar lors de la deuxième partie de saison dernière, montrant qu’il n’a pas sa place dans sa rotation. Cela ne s’est d’ailleurs pas arrêté cette saison, puisqu’il a semblé forcer la main du club parisien en n’alignant l’ancien de l’Inter sur aucune des trois premières journées de Ligue 1.