PSG : Luis Enrique coupable d’un échec à 90M€ ?

Arrivé au PSG en août 2023 contre 90M€, Randal Kolo Muani ne parvient clairement pas à se faire une place au sein de la formation de Luis Enrique, qui s’appuie de moins en moins sur sa présence. Pour Emmanuel Petit, la situation de l’attaquant de 25 ans à Paris est à mettre en parallèle avec sa relation avec Didier Deschamps en équipe de France.

A la toute fin du mercato estival 2023, le PSG décidait de faire le forcing pour recruter Randal Kolo Muani. Quasiment une saison et demie plus tard, les 90M€ investis par le club parisien pour l’achat de l’avant-centre français sonnent comme une grosse perte. Le numéro 23 n’a jamais réussi à convaincre à la pointe de l’attaque du système de Luis Enrique.

Randal Kolo Muani n’a pas la confiance de Luis Enrique

Paradoxalement, en équipe de France, Randal Kolo Muani conserve la confiance de Didier Deschamps, et se montre régulièrement décisif sur les derniers rassemblements. Une situation qui interroge très clairement Emmanuel Petit. Présent au micro de Rothen S’enflamme sur RMC, le champion du monde 1998 a évoqué la situation du Français.

« Le seul qui lui donne de la confiance en ce moment c’est Didier Deschamps »

« En fait Kolo Muani, tu sens qu’il n’a plus confiance en lui, tu sens que depuis son arrivée au PSG il prend tarte sur tarte, humiliation sur humiliation parce qu’il est sur le banc et que d’autres jouent. A un moment donné, il faut donner la confiance aux joueurs aussi ! 99 % des joueurs fonctionnent à l’affect, et à la confiance qu’on te donne. Et à ce titre là, le seul qui lui donne de la confiance en ce moment c’est Didier Deschamps », a lâché Emmanuel Petit.