Le PSG tient sa nouvelle arme fatale ?

Le PSG a, pendant sept ans, pu compter sur les buts de Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l’histoire du club a mis les voiles cet été vers le Real Madrid. Toutefois, le Paris Saint-Germain pourrait bien avoir déniché un nouveau buteur en la personne de Bradley Barcola grâce à son geste signature.

Kylian Mbappé (256 buts) est le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 56 réalisations de plus que son dauphin Edinson Cavani (200). Rien que la saison dernière, Mbappé a trouvé à 44 reprises le chemin des filets en faveur du PSG toutes compétitions confondues. Sans la nouvelle star du Real Madrid qui n’a pas été numériquement remplacée par les dirigeants parisiens, Luis Enrique a dû trouver d’autres solutions pour faire de l’attaque du Paris Saint-Germain un danger pour les défenses adverses.

Mbappé est parti, Barcola prend la relève ?

Auteur d’une belle montée en puissance lors du dernier exercice, Bradley Barcola a pris plus de place sur le front de l’attaque parisienne. En attestent ses statistiques en Ligue 1 depuis le début de saison : 6 buts en 7 journées. En équipe de France aussi, le natif de Villeurbanne prend du galon avec son premier but chez les Bleus face à l’Italie (1-3) en septembre et son deuxième jeudi contre Israël (4-1) grâce à un geste qu’il maîtrise de plus en plus.

«Quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but»

« Je sais que quand la balle vient comme ça et que j’ouvre mon pied, c’est souvent but. Je travaille beaucoup ce geste-là et ça me réussit pour l’instant, donc je suis content. ». Voici le témoignage livré par Bradley Barcola aux médias après le succès de l’équipe de France en Hongrie et dans des propos rapportés par RMC Sport. Le PSG pourrait tenir sa nouvelle arme offensive avec un joueur recruté pour 50M€ l'été dernier, en provenance de l'Olympique Lyonnais.