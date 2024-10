Ce Parisien qui attend de plomber le PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG n’a pas fait un sans-faute lors de ses deux premiers matchs de saison régulière en Ligue des champions. La défaite à Arsenal (2-0) oblige le club à obtenir un résultat dans 11 jours face au PSV Eindhoven avant de se déplacer dans quelques semaines à Stuttgart entre autres. Un rendez-vous que le parisien Enzo Millot attend avec impatience.

La phase de poules de Ligue des champions, c’est terminé depuis cette année. Le nouveau format de la C1 a pris le modèle du sport américain avec une saison régulière qui permettra aux équipes de valider leur billet pour la phase à élimination directe par le biais d’un classement sur les 36 clubs en lice.

«Je suis supporter parisien. Quand j'ai vu le tirage, j'étais super content»

Le PSG a déjà disputé deux rencontres avec une victoire face à Gérone (1-0) et une défaite sur la pelouse d’Arsenal (0-2). Le 29 janvier prochain, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique traversera le Rhin afin de défier le VfB Stuttgart d’Enzo Millot. Le natif du Chesnay et supporter parisien a déjà hâte comme il le reconnaît pour L’Équipe. « Bien sûr. Puis, en plus, je suis supporter parisien. Quand j'ai vu le tirage, j'étais super content ».

«Tout le public français regarde le PSG, donc si c'est une manière de pouvoir me montrer, c'est parfait»

Le capitaine de l’équipe de France espoirs est prêt à se montrer contre ses compatriotes Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery notamment. « J'aurais préféré jouer au Parc forcément, mais j'attends ça avec impatience. Tout le public français regarde le PSG, donc si c'est une manière de pouvoir me montrer, c'est parfait ».