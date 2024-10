Flop au PSG, il jubile !

Jean de Teyssière

Durant l’été 2023, malgré les départs de Lionel Messi et Neymar, Hugo Ekitike est gentiment invité par le PSG à se trouver un nouveau point de chute. Ce sera chose faite en janvier dernier, puisqu’il rejoindra l’Eintracht Francfort. Après des débuts délicats, il a désormais retrouvé un haut niveau et il revit depuis son départ du club de la capitale.

Arrivé au PSG à l’été 2022 en provenance de Reims, Hugo Ekitike était alors considéré comme un grand espoir français. Mais les présences de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé lui ont barré la route et malgré les blessures des uns et des autres, il n’a jamais réussi à s’imposer comme une alternative efficace sous Christophe Galthié. Désormais en Allemagne, à l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike semble avoir retrouvé un second souffle.

«Je prends du plaisir, ça me rend heureux»

Dimanche dernier, Hugo Ekitike a marqué son cinquième but de la saison lors du nul spectaculaire entre son équipe de l’Eintracht Francfort et le Bayern Munich (3-3). Dans les colonnes du Parisien, l’ancien joueur du PSG s’exprime sur le tournant qu’a pris sa carrière : « Le moteur principal pour un joueur, c’est le jeu et, forcément, je me sens bien car je joue et je prends du plaisir, c’est ce qui me rend heureux. Je suis sur le terrain, dans un club qui me fait confiance, avec des supporters qui m’aiment… Ça donne envie et ça aide dans les performances. Je ne vais pas dire que je suis plus libéré (par rapport à Paris) mais c’est une situation complètement différente. »

«J’ai réussi à sortir d’une pente qui semblait descendante»

« J’ai réussi à sortir d’une pente qui semblait descendante, même si je ne le vois pas de cette manière mais plus comme une leçon dont je me sers tous les jours pour jouer et m’amuser », poursuit-il. Il aura l’occasion de s’exprimer ce vendredi, lors des qualifications pour l’Euro des moins de 21 ans, face à Chypre.