PSG : Le Qatar annonce une nouvelle «incroyable»

L'arrivée de Luis Enrique s'est accompagnée d'un changement majeur dans la stratégie du PSG. En effet, désormais, le club de la capitale axe son recrutement sur l'arrivée de joueur à fort potentiel afin de préparer l'avenir. Fini donc la signature de grandes stars comme ce fut le cas depuis l'arrivée du Qatar en 2011. Et Nasser Al-Khelaïfi n'hésite pas à qualifier ce projet d'incroyable.

Arrivé sur le banc du PSG durant l'été 2023, Luis Enrique a lancé un nouveau projet avec le club de la capitale, qui n'ambitionne plus de recruter de grandes stars, mais se fixe pour objectif de voir sur le long terme avec des joueurs prometteurs que le technicien espagnol doit développer. C'est ainsi que ces deux dernières années, le PSG a recruté des joueurs prometteurs à l'image de Bradley Barcola, Désiré Doué, Joao Neves ou encore Willian Pacho, censés incarner l'avenir du PSG.

«Le projet est incroyable»

Et visiblement, Nasser Al-Khelaïfi est enchanté par ce changement radical du projet QSI. « C'est un entraîneur fantastique. Le meilleur, pour moi. Un grand entraîneur et une grande personne aussi. Nous sommes très heureux avec lui. Le projet est incroyable », assure le président du PSG, lors de l'Assemblée Générale de l'ECA rapportée par AS.

«Je n'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe»

Un projet qui a notamment accéléré cet été avec le départ de Kylian Mbappé, la dernière grande star présente dans l'effectif du PSG, un an après les départs de Lionel Messi, Sergio Ramos et Neymar. Et alors que le nouvel attaquant du Real Madrid n'est pas réellement parti en bon terme, Nasser Al-Khelaïfi a tourné la page et se concentre désormais sur les joueurs actuellement présents à Paris : « Je n'aime pas parler des joueurs qui ne sont pas dans mon équipe, je préfère me concentrer sur ceux qui y sont ».