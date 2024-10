PSG - Barcola : Nouvelle attaque de Riolo en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le départ de Kylian Mbappé n’a pas réellement été compensé, Bradley Barcola s’impose désormais comme une des principales armes offensives du PSG. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 6 réalisations, le jeune international français réalise un bon début de saison, mais Daniel Riolo a une nouvelle fois appelé à la patience et estime que les joueurs de l’AS Monaco Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir ne sont pas moins talentueux.

Avec 6 buts inscrits en 7 matchs, Bradley Barcola est pour le moment le meilleur buteur de Ligue 1. Les statistiques de l’ailier âgé de seulement 22 ans feraient presque oublier le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, qui n’a pas réellement été compensé lors du mercato estival. Le joueur formé à l’OL, recruté par le PSG lors de l’été 2023 contre environ 50M€, réalise un très bon début de saison, mais Daniel Riolo ne veut pas encore s’emballer pour autant.

« On dit de Barcola qu’il a déjà fait oublier Mbappé »

« Là où un jeune au PSG qui n’a même pas un an de haut niveau est déjà à la Une des journaux, on dit de Barcola qu’il a déjà fait oublier Mbappé. Il faut se rendre compte à quel point c’est lourd de porter ça. Quand tu es au PSG, il faut savoir le porter et c’est plus difficile », a déclaré Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, lui qui estime que les joueurs de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir, n’ont rien à envier à Bradley Barcola.

« Qu’on ne s’emballe pas, attendons de voir comment le gars va gérer tout ça »

« À Monaco, Akliouche ou Ben Seghir, on ne dit pas ça d’eux et honnêtement en termes de niveau, ils ne sont pas moins bons. Si quelqu’un vient me dire que Ben Seghir et Akliouche sont en-dessous de Barcola, ce n’est pas possible. Je dis toujours, calmez-vous, qu’on ne s’emballe pas, attendons de voir comment le gars va gérer tout ça. On me dit que je fais une fixette et que c’est moi qui suis dur, je préfère juste attendre une année de Ligue des champions », a ajouté Daniel Riolo.