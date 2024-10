PSG - Barcola : Nouveau clash contre une recrue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours aussi offensif envers Bradley Barcola, Daniel Riolo a trouvé une nouvelle cible au PSG après la défaite concédée mardi soir contre Arsenal. L’éditorialiste de RMC Sport s’en est également pris à Désiré Doué, recruté cet été par le club de la capitale, en lui trouvant similaire à celui de Barcola pour dénoncer son niveau de jeu sur le terrain avec le PSG.

Décidément, Daniel Riolo aime titiller les attaquants du PSG, et notamment les profils jeunes qui ont tendance à se montrer un peu trop tendres dans les affiches de Ligue des Champions… La saison passée, il avait fait le buzz avec son fameux « Bambi » qui qualifiait Bradley Barcola, et Riolo lui a trouvé un compère ! Mardi soir, au micro de l’After Foot sur RMC Sport après la défaite du PSG contre Arsenal (2-0), il s’en est également pris à Désiré Doué dans un style très « barcolesque ».

PSG - Dembélé : Luis Enrique se fait critiquer en direct https://t.co/CgIXtAzRvY pic.twitter.com/dF3LyeWMp4 — le10sport (@le10sport) October 1, 2024

« Bambi et Panpan sur les côtés »

« L’équipe sur le papier ? T’as Bambi et Panpan sur les côtés. Ton attaque est menée par Bambi et Panpan. On avait Bambi, qui a grandi un peu maintenant, c’est un Bambi quasiment adulte. Il a progressé. T’avais un jeune qui est en train de progressé et au lieu de ça, parce que t’as fais la police, t’as mis Panpan de l’autre côté. Tu as Désiré Doué qui arrive dans ce match et qui prend l’eau, il est noyé dans le lac le pauvre, il est noyé le petit lapin », lâche Riolo, qui charge donc Désiré Doué pour son rendement insuffisant avec le PSG, au même titre que Barcola sur lequel il s’est également lâché dans l’émission.

« Il faut qu’il apprenne »

« Je te dis que ce joueur là, lui et encore plus Doué, qui faut qu’il apprenne, qui a encore plus de talent que l’autre si tu veux savoir. Barcola, il n’a même pas un an de compétition. Tu vois bien que ce soir, il n’ose même pas dribbler. Il a eu plein de ballons et il n’osait rien faire », poursuit Riolo, qui semble donc décidément avoir du mal avec Barcola.