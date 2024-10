PSG : La statistique qui fait très mal !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain n’est pas verni sur la scène européenne en cette année 2024. En effet, les hommes de Luis Enrique ont régulièrement trouvé les montants sur leurs tentatives, plus que n’importe quelle autre équipe engagée en Ligue des champions. Face à Arsenal mardi soir, le PSG a tapé une fois le poteau et une autre fois la barre transversale (0-2).

Le Paris Saint-Germain n’arrive pas à régler la mire ces derniers mois. En Ligue des champions, le groupe entraîné par Luis Enrique tire beaucoup au but, sans avoir un réalisme débordant. Depuis le début de l’année civile, le PSG trouve régulièrement les montants et ce début de campagne de C1 ne prouve certainement pas le contraire.

Le PSG a trouvé les montants 14 fois en Ligue des champions en 2024

On prend les mêmes et on recommence. La saison dernière, le PSG a été éliminé en demi-finales de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (0-1 et 1-0). Au cours de cette double confrontation, le gardien du BvB qu’est Gregor Kobel, a eu une bonne étoile sur sa ligne puisqu’à l’aller le PSG avait trouvé les montants à deux reprises, puis à quatre occasions pendant le match retour. Sur la totalité de la campagne 2023/2024, le Paris Saint-Germain a touché la barre et les poteaux 14 fois. Un triste record établi par le PSG.

Manchester City est à la deuxième position avec 7 montants touchés

Et mardi soir, le Paris Saint-Germain a poursuivi sa mauvaise série de l’année 2024 en Ligue des champions. Avec son le poteau trouvé par Nuno Mendes sur sa frappe lointaine en première période et la barre transversale de Joao Neves en seconde période pendant la défaite face à Arsenal, le PSG a fait grimper son total à 14 sur l’année civile. Le Paris Saint-Germain se place à la première position de ce classement loin devant les 7 montants de Manchester City et les 4 du Bayern Munich et du Borussia Dortmund selon Opta.