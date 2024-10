PSG - Clash : Il réclame une bagarre avec Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre Arsenal mardi soir (0-2), Luis Enrique a refusé de commenter ses choix tactiques devant la presse. Une attitude qui n'a pas manqué de faire parler compte tenu de la façon dont le technicien espagnol a répondu avec mépris à Margot Dumont. Une attitude qui a exaspéré Daniel Riolo, qui aurait mis «le micro dans la gueule» de l'entraîneur du PSG.

Mardi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des champions (0-2) pour son premier gros choc de la saison. Une défaite qui place le club parisien dans une situation délicate sur la scène européenne, et qui pointe du doigt le choix de Luis Enrique pour ce match, qui s'est notamment privé d'Ousmane Dembélé. Cependant, il n'avait pas du tout envie d'expliquer ses choix.

«Je savais déjà que j’irai au PSG», la grande révélation sur son transfert https://t.co/HrBtXla8Im pic.twitter.com/mQB01323r8 — le10sport (@le10sport) October 2, 2024

La sortie surréaliste de Luis Enrique

En effet, après la rencontre, Luis Enrique a été interrogé par Margot Dumont au sujet de ses choix tactiques. « Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas. Il va falloir corriger beaucoup de choses comme équipe mais je n'ai aucune intention d'expliquer ça », a-t-il lâché au micro de Canal+. Une sortie qui a rendu fou Daniel Riolo qui n'aurait pas accepté de se faire parler de cette façon.

«A la place de Margot Dumont, moi, je prends le micro et je lui mets dans la gueule»

« Quand il dit ça, il ne s’adresse pas seulement à Margot Dumont. Les gens devant la télévision, ils aimeraient comprendre. Mais donc des gens qui ont joué au foot à haut niveau, qui eux pourraient comprendre car nous on est tous cons et qu’on comprend pas, mais eux peuvent comprendre. A eux, il dit aussi je réponds pas car vous comprenez pas. Donc il n’y a que lui qui comprend. Ça on trouve que c'est une attitude normale ? A la place de Margot Dumont, moi, je prends le micro et je lui mets dans la gueule. Je comprends pas qu’elle a accepté ça », a lâché le journaliste de RMC au micro de l'After Foot.