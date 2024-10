Luis Enrique : Le PSG lui donne carte blanche ?

Thomas Bourseau

Luis Enrique a débarqué au PSG l’année dernière dans un nouveau projet sportif. L’entraîneur espagnol semble avoir bien plus de crédit et de marge de manœuvre que ses prédécesseurs dans la capitale parisienne. Et ce n’est pas Luis Campos qui dira le contraire.

Depuis le début de l’ère QSI, initiée par le rachat du PSG par les Qataris à l’été 2011, huit entraîneurs se sont succédés sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. A l’été 2023, Luis Enrique a hérité de l’effectif parisien, une année après le lancement du nouveau projet sportif évoqué au Parisien par Nasser Al-Khelaïfi en juin 2022.

Le PSG met Luis Enrique dans les meilleures dispositions

Fini les strass et les paillettes au PSG, place à la construction d’une équipe cohérente basée sur le signe de la jeunesse. Et dans cette nouvelle politique sportive, Luis Enrique aura le temps de tout mettre en place contrairement à certains de ses prédécesseurs qui courraient derrière un sacre en Ligue des champions, le premier de l’histoire du club parisien.

«Le président nous laisse construire quelque chose»

C’est en effet le message que Luis Campos a fait passer par le biais d’un documentaire diffusé sur Movistar+. « Le président nous laisse construire quelque chose. On n'a pas peur de la pression, Luis Enrique met la pression mais il n'a pas la pression de la direction pour gagner tout de suite tous les titres. Je suis content qu'il ait cette ambition ». a confié le conseiller football du PSG.