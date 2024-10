«Sa voix tremblait, il avait peur», énorme coup de pression révélé au PSG ?

Axel Cornic

La police italienne a ouvert une enquête qui fait énormément de bruit de l’autre côté des Alpes, avec certains Ultras de l’Inter et de l’AC Milan qui sont accusé d’activités mafieuses. Parmi les différentes interceptions faites, l’une d’entre elles concerne Milan Skriniar, qui avait quitté le club nerazzurro en 2023 pour rejoindre en fin de contrat le Paris Saint-Germain.

Arrivé avec l’étiquette de titulaire en puissance, Milan Skriniar a clairement perdu sa place au fil de la saison dernière. Son profil ne plairait vraisemblablement pas à Luis Enrique, qui aurait bien aimé le voir partir au mercato estival, remplacé par un joueur plus proche du football qu’il souhaite installer au PSG.

Skriniar face aux Ultras de l’Inter

Mais ce n’est pas sa situation au PSG qui fait parler en ce moment, puisque c’est une toute autre affaire qui concerne Milan Skriniar. Ce dernier se retrouve en effet au cœur d’une enquête de la police italienne concernant les Ultras de l’Inter son ancien club, soupçonnés d’activités mafieuses liées à la vente de billets, de places de parking ou encore de drogue.

« T’as vu comment il avait peur, sa voix tremblait… »

Des interceptions ont fuité et on apprend notamment que le défenseur du PSG avait été convoqué par les chefs du virage nord de San Siro, qui voulaient en savoir plus sur son avenir alors qu’il arrivait en fin de contrat à l’Inter. « Il va partir, c’est décidé à 100 %. T’as vu comment il avait peur, sa voix tremblait… Bon, après il avait peur quand ça a commencé, mais ensuite il s’est laissé aller. Mais il a assumé, il ne s’est pas caché » aurait expliqué Mauro Nepi, l’un des accusés, à en croire Sport Mediaset.