PSG : «Il faut sanctionner», il balance sur Dembélé !

Amadou Diawara

A la surprise générale, Luis Enrique a décidé de se passer des services d'Ousmane Dembélé pour le déplacement à Arsenal ce mardi soir. Présent en conférence de presse ce lundi, le coach du PSG a expliqué qu'il avait pris cette décision parce que son numéro 10 avait eu un mauvais comportement vis-à-vis de l'équipe. D'après Didier Domi, formé à Paris, Luis Enrique a bien fait de sanctionner Ousmane Dembélé.

Pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions, le PSG va jouer à l'Emirates Stadium. En effet, le club de la capitale va se frotter à Arsenal ce mardi soir. Toutefois, le PSG sera privé d'Ousmane Dembélé pour cette rencontre, et ce, même s'il ne souffre d'aucun pépin physique.

«Je suis très content de l’avoir au PSG»

Comme l'a expliqué Luis Enrique en conférence de presse d'avant-match, il n'a pas convoqué Ousmane Dembélé parce qu'il s'est mal comporté vis-à-vis de ses coéquipiers. « Je vais répondre, et je dis que si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt... Je considère que cette semaine est importante, je considère que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleurs dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe », a affirmé le coach du PSG ce lundi. Un choix validé par Didier Domi, formé au sein du club de la capitale.

«Ça donne un très bon signal à tous les autres joueurs»

« Je le comprends tout à fait. Je suis très content de l’avoir (Luis Enrique) au Paris Saint-Germain. Il y a des choses qui sont négociables, toujours. Et d’autres qui ne le sont pas quand on atteint le respect et les valeurs du club et du vestiaire. Et là je pense qu’il faut sanctionner, tout simplement. Pour un entraîneur, c’est très important d’avoir du contrôle et de l’empathie. Il est super important de savoir dire les choses, surtout aux joueurs les plus importants. Normalement, on n’a jamais de gros problèmes avec les grands joueurs, parce qu’ils savent donner l’exemple. Mais voilà, dès qu’une ligne est franchie, le fait d’être fort avec les forts, ça donne une espèce d’harmonie dans le vestiaire et ça donne un très bon signal à tous les autres joueurs. Tu ne peux pas traiter tout le monde de la même façon, mais tout le monde doit avoir un certain respect, surtout pour le club », a jugé Didier Domi, entraîneur à la PSG Academy au Qatar, lors d'un entretien accordé à BFM Paris.