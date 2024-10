Le clan Mbappé à l’origine d’une grosse histoire ?

Axel Cornic

La récente annonce d’Antoine Griezmann a fait l’effet d’une bombe dans le football français et depuis, tout le monde se demande ce qui a bien pu le pousser à prendre une telle décision, à seulement 33 ans. L’un des arguments qui revient régulièrement est celui du brassard de capitaine en équipe de France, qui a été donné à Kylian Mbappé après le départ d’Hugo Lloris.

Considéré comme l’un des cadres des Bleus depuis une décennie, Antoine Griezmann a décidé de fermer un chapitre important de sa carrière. La star de l’Atlético de Madrid a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, ce qui n’a pas manqué de faire réagir, avec certains observateurs qui se demandent ce qui se cache derrière ce choix assez surprenant.

« Mbappé et ses proches sont très forts »

Ils sont nombreux à lier ça à la décision de Didier Deschamps de confier le brassard de capitaine à Kylian Mbappé, plutôt qu’à Griezmann, dont le statut de leader semble avoir pris un sacré coup après ça. Et l’entourage de l’ancien du PSG semble y être pour quelque chose ! « Il y a eu une campagne très bien orchestré car ils font ça très bien, de Mbappé et de ses proches, qui sont très forts, un lobbying comme on dit, pour faire céder Didier Deschamps » a confié Frédéric Hermel, sur RMC Sport.

« Antoine l’a très très mal vécu »

« Lui aussi a montré peu de personnalité à ce niveau là mais comme la star c’est Mbappé, il a tellement peur de perdre le soutien de Mbappé qu’il lui a donné le brassard. Et ça, Antoine l’a très très mal vécu » a poursuivi Hermel, ancien correspondant à Madrid pour la radio. A noter que l’ancienne star du PSG a publié un message sur ses réseaux sociaux pour saluer le départ d’Antoine Griezmann, expliquant notamment : « Certains pourront penser que c’est trop tôt de s’arrêter tout de suite, mais je comprends et respecte ta décision ».