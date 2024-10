Équipe de France : Deschamps annonce la fin d’une ère !

Thomas Bourseau

Après Olivier Giroud, c’est Antoine Griezmann qui a annoncé à la surprise générale sa retraite internationale ce lundi 30 septembre. Un choix mûrement réfléchi de la part du champion du monde tricolore comme Didier Deschamps l’a dévoilé. Avec cette retraite, le dernier joueur à avoir porté le maillot des Bleus pour la première compétition de l’ère Deschamps à la Coupe du monde 2014 a tiré sa révérence.

« Aujourd’hui, c’est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l’équipe de France. Après dix années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération ». Lundi 30 septembre, en toute fin de matinée, Antoine Griezmann surprenait son monde en annonçant sa retraite internationale. Et ce, à moins de deux ans de la Coupe du monde 2026 qui aura notamment lieu aux États-Unis, son rêve.

«Ce n'est jamais évident de tirer un trait sur l'équipe de France»

Didier Deschamps a échangé le week-end dernier avec celui qui n’a connu que lui en tant que sélectionneur chez les Bleus (de 2014 à aujourd’hui) selon Le Figaro. Dans la foulée du message publié par Antoine Griezmann sur ses réseaux sociaux, le coach de la sélection tricolore a pris sa plume pour rendre hommage à son numéro 7. « Au terme d'une réflexion longue et aboutie, Antoine a décidé de mettre un terme à sa magnifique carrière internationale. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet récemment. Depuis ses débuts en équipe de France, il y a dix ans, nous entretenons, lui et moi, une relation de confiance et des rapports très francs. Ce n'est jamais évident de tirer un trait sur l'équipe de France. Surtout quand on l'a aussi bien représentée, aussi bien incarnée. Il faut du courage, de la lucidité et de l'honnêteté et Antoine, dans son analyse, n'en a pas manqué. C'est tout à son honneur ».

«Antoine a toujours fait honneur au football et au maillot bleu. Il n'a jamais triché»

Dans la suite de son message, Didier Deschamps a insisté sur l’implication totale et constante d’Antoine Griezmann lorsqu’il portait le maillot de l’équipe de France. « Même si sa carrière en club n'est pas terminée, Antoine était et restera un monument du football français, l'un des plus grands joueurs de son histoire. Au-delà de ses 44 buts et de ses 30 passes décisives, son implication dans les résultats que nous avons obtenus lors de la dernière décennie est immense. Animé par un esprit collectif de tous les instants et un altruisme rare chez les joueurs offensifs, Antoine a toujours fait honneur au football et au maillot bleu. Il n'a jamais triché ».

«Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte»

Pour finir, le sélectionneur de l’équipe de France qu’est Deschamps a confirmé avoir tout particulièrement apprécié Antoine Griezmann. « Bien évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends acte de sa retraite internationale. On a souvent dit qu'Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon Grizou ».