Griezmann : Didier Deschamps sort du silence !

Alors que Didier Deschamps doit annoncer jeudi sa prochaine liste pour les matches de Ligue des nations, il ne pourra pas compter sur l’un de ses principaux soldats. Après dix ans en Bleus, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière avec l’équipe de France. Le sélectionneur a par la suite réagi à cette nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe.

Personne ne s’en doutait alors, mais face à la Belgique, le 9 septembre dernier, c’était la dernière fois que l’on pouvait percevoir Antoine Griezmann sous le maillot de l’équipe de France. Ce lundi, le joueur de l’Atlético de Madrid a annoncé par le biais d’une vidéo postée sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière en Bleus.

« Ce n’est jamais évident de tirer un trait sur l’Équipe de France »

Peu de personne était au courant de la décision d’Antoine Griezmann. Parmi elles figure toutefois Didier Deschamps, qui en tant que sélectionneur de l’équipe de France avait été averti par son joueur. Il a d’ailleurs réagi à cette nouvelle via la FFF. « Au terme d’une réflexion longue et aboutie, Antoine a décidé de mettre un terme à sa magnifique carrière internationale. Nous avons eu une longue discussion à ce sujet récemment. Depuis ses débuts en Équipe de France, il y a dix ans, nous entretenons, lui et moi, une relation de confiance et des rapports très francs. Ce n’est jamais évident de tirer un trait sur l’Équipe de France. Surtout quand on l’a aussi bien représentée, aussi bien incarnée. Il faut du courage, de la lucidité et de l’honnêteté et Antoine, dans son analyse, n’en a pas manqué. C’est tout à son honneur. »

« Antoine était et restera un monument du football français »

À travers ce message, Didier Deschamps a tenu à rappeler le statut d’Antoine Griezmann en équipe de France, mais également a affirmé toute son émotion face à cette nouvelle. « Même si sa carrière en club n’est pas terminée, Antoine était et restera un monument du football français, l’un des plus grands joueurs de son histoire. Au-delà de ses 44 buts et de ses 30 passes décisives, son implication dans les résultats que nous avons obtenus lors de la dernière décennie est immense. Animé par un esprit collectif de tous les instants et un altruisme rare chez les joueurs offensifs, Antoine a toujours fait honneur au football et au maillot bleu. Il n’a jamais triché. Bien évidemment, c’est avec beaucoup d’émotion que je prends acte de sa retraite internationale. On a souvent dit qu’Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon Grizou. »