«PSGland», le projet colossal d'Al-Khelaïfi

Alexis Brunet

Dans les prochaines années, le PSG pourrait bien quitter le Parc des Princes. En effet, Nasser Al-Khelaïfi souhaite acheter l’enceinte parisienne, mais la Mairie ne veut pas, ce qui pourrait entraîner le déménagement du club de la capitale. Le président du PSG a d’ailleurs déjà demandé à ses équipes de trouver un terrain afin de construire un stade et un « PSGland ».

Vendredi, le PSG recevait le Stade Rennais, pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Les Parisiens l'ont emporté 3-1 au Parc des princes, mais ce temps pourrait bientôt être révolu. En effet, le club de la capitale souhaiterait quitter son antre de toujours, face à la volonté de la mairie de Paris de ne pas vendre l’enceinte.

« On veut bouger du Parc »

En février dernier, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, exprimait d’ailleurs clairement sa volonté de quitter le Parc des princes, compte tenu de l’obstination d’Anne Hidalgo à ne pas vendre l’enceinte parisienne. « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc. »

Al-Khelaïfi veut construire un « PSGland »

Selon L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi aurait d’ailleurs déjà demandé à ses équipes de trouver un terrain pour construire le nouveau stade du PSG. Mais le président parisien a de grands projets et il ne souhaiterait pas s’arrêter à une simple enceinte. Ce dernier souhaiterait bâtir un « PSGland », qui offrirait services et divertissements aux spectateurs et supporters. Affaire à suivre...