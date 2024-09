PSG : Quatre renforts annoncés pour Luis Enrique 

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG affronte Arsenal pour son deuxième match de la saison en Ligue des champions. Alors que plusieurs Parisiens étaient absents face à Rennes, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur le retour de quatre joueurs. Ainsi, Nuno Mendes, Désiré Doué, Vitinha et Marco Asensio devraient être du déplacement en Angleterre.

Vendredi soir, le PSG est venu à bout sans grandes difficultés du Stade Rennais à domicile (3-1). Un succès acquis grâce à un doublé de Bradley Barcola et une réalisation de Kang-in Lee, qui permet aux Parisiens de préparer parfaitement le déplacement à Arsenal en Ligue des champions, ce mardi.

Plusieurs absents face à Rennes

Le PSG s’est donc facilement imposé contre le Stade Rennais, malgré l’absence de plusieurs cadres. Luis Enrique devait se passer de Nuno Mendes malade, mais également de Vitinha, Marco Asensio et Désiré Doué, tous blessés. Dans les buts, Matvey Safonov remplaçait également Gianluigi Donnarumma, qui était en phase de reprise.

Nuno Mendes va mieux

D’après les informations de L’Équipe, le PSG devrait bel et bien pouvoir retrouver la plupart de ses joueurs pour le déplacement à Arsenal. Nuno Mendes va déjà beaucoup mieux, il était à l’entraînement collectif ce dimanche et il pourrait même être titularisé au coup d’envoi. Marco Asensio, Vitinha et Désiré Doué devraient également être du voyage, mais ils ne seront pas forcément titulaires.