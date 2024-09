40M€ : Le PSG a réalisé un gros coup sur le mercato ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le Paris Saint-Germain s'est notamment attaché les services de Willian Pacho, arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort dans le cadre d'un transfert estimé à 40M€ hors bonus. Le premier joueur équatorien de l’histoire du club de la capitale n'a pas mis longtemps avant de prendre ses marques, de quoi faire de lui la bonne pioche du mercato ?

À la surprise générale, le PSG a bouclé rapidement et en toute discrétion la signature de Willian Pacho lors du dernier mercato estival. Pour 45M€ bonus compris, l’international équatorien a quitté l’Eintracht Francfort une année après son arrivée et n’a pas traîné avant de devenir l’un des nouveaux titulaires de Luis Enrique, qui lui fait confiance depuis le début de la saison, Lucas Beraldo faisant les frais de cette adaptation express.

« Un joueur magnifique »

Dino Toppmöller, son ancien entraîneur à l’Eintracht Francfort, n’est pas surpris par le début de saison prometteur du défenseur de 22 ans au PSG, mature et solide dans les duels au cours de ses six premières titularisations dans la capitale. « C’est un joueur magnifique, probablement le meilleur que j’ai eu quand il s’agit de défendre dans sa surface. Dans le un-contre-un, au sol, c’est l’un des meilleurs. Défensivement, il a tout, il est super complet. Il est très fort dans tout ce qu’il se passe dans son dos. Il est très rapide, avec de grandes jambes, donc il peut couvrir un espace important. Ça lui permet de jouer très haut », confiait-il récemment dans L’Equipe.

« Une bonne pioche pour Paris »

Alors que tous les regards sont tournés vers Joao Neves, auteur d’impressionnants débuts sous le maillot du PSG, Willian Pacho pourrait lui aussi comme l’autre très bon coup du mercato alors qu’il affiche déjà une grande confiance . « Il colle parfaitement au style de jeu du PSG qui se rapproche, toutes proportions gardées, à celui qu’on pratiquait à Anvers, avec une monopolisation du ballon, confiait auprès du Parisien Jean Butez, l’ancien coéquipier de Pacho à Antwerp en Belgique. Il avait l’habitude de défendre haut et il n’avait pas peur de laisser de l’espace dans son dos car il est puissant, rapide, même s’il peut paraître un peu lourd sur les premiers appuis. Je me sentais en sécurité avec lui car il dégage beaucoup de calme. Je vous l’assure : c’est une bonne pioche pour Paris ».

