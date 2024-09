Un nouveau contrat historique pour Cristiano Ronaldo ?

Alexis Brunet

Si petit à petit de nombreux illustres joueurs prennent leur retraite, ce n’est toujours pas le cas de Cristiano Ronaldo. À 39 ans, le Portugais est toujours bel et bien en activité et il fait le bonheur d’Al-Nassr. D’ailleurs, il pourrait bien prolonger son contrat, lui qui espère pouvoir jouer la Coupe du monde 2026, ce qui serait tout simplement historique.

Dernièrement, le monde du football a encore une fois perdu l’un de ses plus fidèles serviteurs. À 34 ans, Toni Kroos a décidé de dire stop et de mettre un terme à sa carrière. L’Allemand devrait être imité prochainement par son ancien coéquipier Luka Modric, qui est âgé de 39 ans et dont le contrat au Real Madrid prendra fin l’été prochain.

Ronaldo pourrait prolonger l’aventure à Al-Nassr

Tout comme Luka Modric, Cristiano Ronaldo est aussi âgé de 39 ans et en fin de contrat l’été prochain. Mais contrairement au Croate, le Portugais pourrait prolonger l’aventure au sein de son club actuel. D’après les informations du journaliste Nicolò Schira, Al-Nassr aurait entamé des négociations avec l’attaquant pour lui faire prolonger son contrat.

Ronaldo veut jouer une sixième Coupe du monde

Il y a fort à parier que Cristiano Ronaldo prolongera l’aventure du côté d’Al-Nassr. Tout d’abord parce que le Portugais a déjà affirmé se sentir très bien en Arabie saoudite, mais également car il veut continuer à jouer et marquer l’histoire. L’ancien pensionnaire du Real Madrid souhaite participer à la Coupe du monde 2026 et ainsi devenir le seul joueur de l’histoire à avoir disputé six fois la prestigieuse compétition.