Avant l’OM, il a vécu un calvaire

Auteur d’une très bonne saison en Championship, Jonathan Rowe a tapé dans l’œil de nombreux clubs cet été. Finalement, c’est l’OM qui a réussi à avoir le dernier mot dans ce dossier et qui a fait venir l’Anglais en prêt avec obligation d’achat fixée à 17M€. L’attaquant est déterminé à tout arracher sur son passage, lui qui a réussi à revenir à son meilleur niveau après de grosses blessures lors de son passage à Norwich.

Encore une fois cet été, l’OM est allé piocher en deuxième division anglaise pour renforcer son effectif. Après les paris ratés Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr l’été dernier, Pablo Longoria a cette fois jeté son dévolu sur Ismaël Koné et Jonathan Rowe. Le premier est arrivé en provenance de Watford, alors que le second a été prêté avec obligation d’achat par Norwich.

Rowe a subi deux grosses blessures à Norwich

Avec Jonathan Rowe, l’OM a mis la main sur un battant. Lorsqu’il évoluait du côté de Norwich, l’Anglais a dû faire face à deux grosses blessures coup sur coup. L’attaquant a réussi à s’en remettre et à prouver ses qualités, ce qui lui a valu de taper dans l’œil du club phocéen. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « J'avais de grandes espérances. J'étais en train de me faire un nom, une réputation, et mon corps en a voulu autrement. Je ne pouvais pas y faire grand-chose, j'étais très malchanceux mais j'ai vraiment appris de cette période, que je n'oublierai jamais car elle m'a aidé à grandir. C'est une bénédiction. Le plus dur, c'est quand je me préparais à revenir après la première blessure et que je me suis fracturé la cheville en deux. Si je suis revenu de ça, je peux revenir de tout. »

Déjà un but très important face à l’OL

Jonathan Rowe n’a pas encore eu beaucoup de temps de jeu avec l’OM, mais il a déjà réussi à se faire remarquer. Dimanche dernier, c’est lui qui a offert la victoire à la formation marseillaise face à l’OL dans l’Olympico, en inscrivant le but de la victoire à la dernière minute, alors que son équipe était réduite à dix depuis la cinquième minute.