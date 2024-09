Insulté, un joueur de l’OM répond cash !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adepte des réseaux sociaux, comme on a pu le constater le week-end dernier après la victoire de l’OM contre l’OL (3-2), Neal Maupay ignore en revanche les commentaires des internautes pour échapper aux insultes. Interrogé par La Provence, l’attaquant phocéen condamne la haine qui se dégage d’internet.

Connu pour son chambrage, Neal Maupay a récidivé le week-end dernier après l’incroyable victoire de l’OM face à l’OL. Dans une story postée sur Instagram, l’attaquant qui a signé cet été avec la formation phocéenne est apparu en train de boire une bouteille d’eau sur laquelle figurait le logo de l’Olympique Lyonnais, une manière pour lui de montrer qu’il savourait l'amertume des joueurs et supporters du club rival. « Le foot reste un jeu, du plaisir. J'ai toujours eu ce côté chambreur sur et en dehors du terrain. Pour moi, ça fait partie du jeu », s’est défendu Neal Maupay dans un entretien accordé à La Provence.

Mercato : Un attaquant de l’OM «dégoûte» un ami, il répond ! https://t.co/VjwYLO3tI1 pic.twitter.com/S5g4Q2yvsp — le10sport (@le10sport) September 28, 2024

« J'ai pris le parti d'être moi-même »

« Je trouve ça dommage que des joueurs se retiennent parce que, justement, on est des joueurs de foot, que tout est analysé, commenté, critiqué... J'ai pris le parti d'être moi-même. Si je veux chambrer un ami ou faire un truc dans un match, je n'ai pas envie de me priver », a ajouté le joueur de l’OM, qui n’échappe pas aux insultes sur les réseaux sociaux avec cette attitude, ce qu’il regrette.

« Je trouve ça scandaleux »

« C’est une des raisons pour lesquelles je ne lis pas les commentaires. Je suis sur les réseaux, effectivement, mais je ne lis pas. Les gens se permettent des choses… Je trouve ça scandaleux. Ils se permettent de dire des choses qu’ils ne diraient pas dans la vraie vie. C’est ce que je n’aime pas sur les réseaux, c’est tellement facile de créer un profil, de mettre une fausse photo et de dire n’importe quoi. C’est dommage. Mais il y a trop de messages haineux. Je suis le premier à chambrer, mais ça doit rester dans les règles de l’art, on n’insulte personne, on ne menace personne… Les clubs et les fédérations commencent à enquêter pour retrouver ces personnes cachées derrière des comptes et les punir. Il faut que les gens sachent qu’ils n’ont pas le droit de dire tout et n’importe quoi sur les réseaux sociaux », explique Neal Maupay.