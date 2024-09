Mercato : Il choisit l’OM et valide sa signature !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neal Maupay fait partie des nouveaux joueurs de la saison du côté de l’Olympique de Marseille, s’attachant ses services sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat estimée à 4M€ en provenance d’Everton. Interrogé par La Provence, le joueur formé à l’OGC Nice est revenu sur son intégration dans le groupe de Roberto De Zerbi.

Arrivé à l'OM le dernier jour du mercato pour pallier la longue absence sur blessure de Faris Moumbagna, Neal Maupay s’est engagé en prêt avec obligation d’achat en provenance d’Everton, qui ne comptait plus sur lui. Un retour en Ligue 1 pour celui qui a été formé à Nice, avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne et le Stade Brestois.

« C’est facile de s’intégrer dans ce groupe »

Alors que dix autres joueurs ont rejoint l’OM durant l’été en plus de lui, Neal Maupay est revenu pour La Provence sur son intégration dans la cité phocéenne. « Ça se passe très bien. C’est facile de s’intégrer dans ce groupe, il n’y a que des bonnes personnes. On a un groupe jeune, tout le monde s’entend bien et depuis que je suis arrivé on a gagné les matches. Ça aide à se construire et à travailler quand tu gagnes le week-end. C’est un bon début, confie l’attaquant. Je suis content, satisfait de la façon dont ça se passe. On travaille dur à l’entraînement, on a une grande marge de progression et, en même temps, on arrive à faire des résultats et à gagner. C’est de très bon augure pour la suite de la saison. »

« Je n'ai joué qu'un match au Vélodrome mais l'ambiance était magnifique »

Neal Maupay se dit notamment impressionné par la passion marseillaise qu’il a pu ressentir dès ses premiers pas dans la cité phocéenne. « Vraiment, j'ai été surpris par l'accueil à l'aéroport pour ma signature. Je ne m'attendais pas à ce que des supporters fassent le déplacement, raconte l’ancien joueur de l’OGC Nice. Au centre d'entraînement, je les vois tous les jours, il y a toujours un mot sympa, une photo à faire, des autographes à signer. Ils ont le sourire quand ils nous voient, ça fait plaisir. Ça fait un mois que je suis là, je n'ai joué qu'un match au Vélodrome mais l'ambiance était magnifique. On a gagné, j'ai marqué... La communion à la fin de la rencontre restera un très très bon souvenir et j'ai hâte d'y retourner. »