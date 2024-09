Mbappé va imiter Cristiano Ronaldo pour régaler Vinicius !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé est positionné dans un rôle de numéro 9 qui ne lui a pas toujours réussi. Mais Carlos Ancelotti, qui possède déjà Vinicius Junior pour animer son couloir gauche, n'avait pas vraiment d'autres options. Et alors que ce choix fait parler, Ivan Zamorano, ancien grand numéro 9 dans les années 1990, estime que l'ancien joueur du PSG va suivre les pas de Cristiano Ronaldo.

Arrivé libre au Real Madrid cet été en provenance du PSG, Kylian Mbappé a longtemps fait l'objet de nombreux débats concernant son positionnement. Et pour cause, son poste de prédilection et celui d'ailier gauche, un secteur déjà occupé par un certain Vinicius Junior. Par conséquent, Carlo Ancelotti a décidé de faire de Kylian Mbappé son numéro 9, un rôle qui ne correspond pas complétement à ses qualités et où il a montré des limites avec le PSG. Mais Ivan Zamorano n'a aucun doute sur la capacité de l'ancien Parisien à s'adapter au rôle d'avant-centre, comme l'a fait avant lui Cristiano Ronaldo. Une évolution qui permettra d'envisager une belle entente avec Vinicius Junior.

«Mbappé n'est pas un neuf, mais il finira par le devenir, comme Cristiano»

« Mbappé et Vinicius compatibles ? Bien sûr qu'ils le sont. Les grands joueurs peuvent toujours jouer ensemble. J'ai joué avec Marcelo Salas en équipe nationale du Chili et nous nous ressemblions beaucoup. Il est vrai que Mbappé n'est pas un neuf, mais il finira par le devenir, comme Cristiano », estime l'ancien attaquant du Real Madrid dans une interview accordée à AS, avant de poursuivre.

«Ils ne jouent pas comme nous en avons l'habitude, mais»

« Ils ne jouent pas comme nous en avons l'habitude, ils n'ont eu que des moments, de très bons moments, mais je suis sûr que lorsqu'ils mettront les pièces en place, parce qu'il y en a une nouvelle avec Mbappé, ils iront au rythme attendu d'une équipe madrilène qui est championne de la Liga et de la Ligue des champions », ajoute Ivan Zamorano.