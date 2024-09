«Une oeuvre d'art», le Real Madrid se lâche sur Mbappé

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le Real Madrid a battu le Deportivo Alavés au Santiago Bernabeu. Titularisé par Carlo Ancelotti pour cette rencontre, Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe. D'ailleurs, Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, n'a pas tari d'éloges à l'égard de son numéro 9.

Pour le compte de la septième journée de Liga, le Real Madrid s'est frotté au Deportivo Alavés au Santiago Bernabeu. Et les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés 3-2. Titularisé pour cette rencontre, Kylian Mbappé a fait forte impression.

«Une véritable merveille digne de ce maillot»

Kylian Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid contre le Deportivo Alavés. En effet, l'ancienne star du PSG a inscrit une superbe réalisation, étant d'ailleurs à la construction de ce but. Interrogé au micro de Real Madrid TV, Emilio Butragueño s'est totalement enflammé sur son numéro 9.

«Le deuxième but est une œuvre d'art»

« Les buts du Real Madrid ? Magnifique. Le premier, une passe extraordinaire de 40 mètres de Valverde. Le contrôle est exécuté par Vini d’une manière parfaite. Cette vitesse explosive à l'intérieur de la surface a permis de centrer sur Lucas, qui a marqué. J’ai aimé la passe de Valverde, le contrôle de Vini et l'opportunité saisie par Lucas. Le deuxième but est une œuvre d'art du début à la fin. La talonnade de Mbappé, Bellingham qui l'attendait et la façon dont Mbappé a fini l’action... Une véritable merveille digne de ce stade et de ce maillot. Un régal. Venir dans ce stade peut être un vrai régal. Et le troisième, un très beau geste. Rodrygo est fin et élégant. Il a pris de la vitesse, il a dribblé quand il le fallait, rendant la tâche difficile au défenseur. Il avait peu d'angle, il a choisi d'essayer de placer le ballon entre les jambes du gardien et il a réussi. Encore un beau but. Les trois le sont, sans aucun doute », a déclaré Emilio Butragueño, le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid.