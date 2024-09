Mbappé : Deschamps prépare une énorme surprise ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cuisse, Kylian Mbappé devrait être absent pendant trois semaines, ce qui aura pour conséquence une absence lors du rassemblement de l'équipe de France qui affrontera Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre prochains. Un fait rarissime qui va pousser Didier Deschamps à trouver des solutions pour compenser l'absence de son capitaine. Et une surprise n'est pas à exclure.

Mardi soir lors de la victoire contre Alavès (3-2), Kylian Mbappé est sorti sur blessure. « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution », a précisé le communiqué du Real Madrid mercredi. Une absence de trois semaines est annoncée par les médias espagnols.

Akliouche ou Mateta en grande surprise ?

Par conséquent, Kylian Mbappé va manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France qui affrontera Israël et la Belgique respectivement le 10 et le 14 octobre. Didier Deschamps va donc devoir trouver une solution pour compenser l'absence de son capitaine. Selon les informations de L'EQUIPE, une surprise n'est pas à exclure. Dans cette optique, Maghnes Akliouche, qui réalise un excellent début de saison, a été supervisé par le staff des Bleus. Autre option, Jean-Philippe Mateta, qui a réalisé un très bon tournoi olympique, avait été présélectionné en septembre, et peut donc croire à une convocation pour le prochain rassemblement.

Thauvin présélectionné

Mais la solution pourrait bien venir de Florian Thauvin. L'ancien joueur de l'OM réalise un début de saison très abouti avec l'Udinese et a été présélectionné par Didier Deschamps pour affronter Israël et la Belgique. Le champion du monde 1998 possède 10 sélections en Bleus et n'a plus été appelé depuis 2019 et une victoire contre Andorre (4-0) lors de laquelle Thauvin avait marqué et délivré une passe décisive.