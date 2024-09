Annonce officielle, Benzema réagit

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, Raphaël Varane a publié un long message sur ses réseaux sociaux afin d’annoncer son départ en retraite. Une grande annonce pour celui qui décide donc de raccrocher à seulement 31 ans, après une carrière marquée de grands moments. Coéquipier important de Varane tout au long de sa carrière, Karim Benzema a réagi à ce départ.

A 31 ans, Raphaël Varane a décidé de raccrocher. Par un long message posté ce mercredi matin sur le réseau social Instagram, la légende de l’équipe de France et du Real Madrid a officialisé sa décision de prendre sa retraite après une très courte aventure en Serie A du côté de Côme.

Raphaël Varane prend sa retraite

« J'ai gagné plus que je n'aurais pu en rêver, mais au-delà des accolades et des trophées, je suis fier d'être resté fidèle à mes principes de sincérité et d'avoir essayé de laisser le monde meilleur que je ne l'avais trouvé. J'espère que je vous ai tous rendus fiers. J'ai aimé me battre pour moi, pour mes clubs, pour mon pays, pour mes coéquipiers et pour les supporters de toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué », a notamment écrit le Français.

⚪️📱 Benzema sur Instagram par rapport à Varane 🤍#RealMadrid pic.twitter.com/K0kb5va2XD — Royal Madridista (@RoyalMadridist) September 25, 2024

Benzema le félicite

Partenaire de Raphaël Varane en équipe de France, mais surtout du côté du Real Madrid (2011-2021), Karim Benzema n’a pas manqué de saluer le départ en retraite de son ex coéquipier. Sur Instagram également, le Ballon d’Or 2022 a lâché : « Fumier de haut standing. Bravo ! ». Le principal intéressé appréciera...