Mbappé : L’énorme regret du Real Madrid

Coup dur pour Kylian Mbappé. Alors qu'il montait en puissance, l'attaquant du Real Madrid s'est blessé à la cuisse et manquera trois semaines de compétition. Une situation qui aurait pu être évitée puisque Carlo Ancelotti avait envisagé de faire souffler son numéro 9 mardi soir contre Alavès. Mais un petit pépin physique d'Endrick a changé la donne.

Sorti sur blessure contre Alavès mardi soir, Kylian Mbappé connaît le verdict. « A la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution », révélait le Real Madrid par le biais d'un communiqué. Une blessure qui aurait pu être évitée.

La blessure de Mbappé aurait pu être évitée

Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, Carlo Ancelotti avait envisagé de laisser au repos Kylian Mbappé mardi soir. Et pour cause, l'ancien attaquant du PSG a été titularisé lors de chacune des neuf rencontres du Real Madrid depuis le début de saison. Le technicien italien souhaitait donc faire souffler Kylian Mbappé. Endrick aurait alors pu le remplacer, mais le jeune attaquant brésilien avait reçu un coup la veille à l'entraînement et Carlo Ancelotti n'a pas voulu prendre de risque.

Une absence de trois semaines

Et c'est finalement Kylian Mbappé qui s'est blessé. Selon les médias espagnols, l'attaquant français sera absent trois semaines et devrait donc manquer le derby contre l'Atlético de Madrid, le déplacement à Lille en Ligue des champions ainsi le match contre Villarreal. Un sacré coup dur pour le Real Madrid.