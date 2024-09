Mbappé - Griezmann : Le coup de théâtre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure mardi soir contre Alavès (3-2), Kylian Mbappé va rater trois semaines de compétition car il souffre d'une lésion du biceps fémoral. Par conséquent, le numéro 9 du Real Madrid sera absent pour plusieurs matches importants dont le derby contre l'Atlético de Madrid. Et l'ancien Parisien serait très déçu de manquer ses retrouvailles avec Antoine Griezmann.

Après un début de saison délicat durant lequel il a eu du mal à trouver sa place et son rythme au sein de l'attaque du Real Madrid, Kylian Mbappé semblait enfin monter en puissance comme en témoigne sa prestation contre Alavès ponctuée d'un joli but (3-2). Un match durant lequel l'ancien attaquant du PSG est également sorti sur blessure.

Mbappé absent trois semaines

Et alors que Carlo Ancelotti ne semblait pas particulièrement inquiet après le match, le verdict est plus grave que prévu. En effet, par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a ainsi révélé qu'à « la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution ». Et bien que la durée d'indisponibilité ne soit pas communiquée, les médias espagnols parlaient de trois semaines d'absence.

Très déçu de ne pas affronter Griezmann

Autrement dit, Kylian Mbappé est d'ores-et-déjà absent pour le derby contre l'Atlético de Madrid ce week-end. Un gros coup dur puisque selon les informations de L'EQUIPE, le numéro 9 du Real Madrid attendait avec appétit ses retrouvailles avec Antoine Griezmann sur le terrain. Un duel qui est donc reporté au match retour entre les deux équipes madrilènes.