Real Madrid : La polémique éclate autour de Mbappé !

La blessure de Kylian Mbappé fait énormément de bruit en Espagne, avec les médias qui annoncent une indisponibilité de trois semaines. Un coup dur pour le Real Madrid qui pourrait bien devoir se priver de sa star pour le derby face à l’Atlético de Madrid, mais également pour l’équipe de France de Didier Deschamps.

C’est un premier coup dur depuis le début de sa nouvelle aventure espagnole. Alors qu’il semblait commencer à trouver son rythme, avec quatre buts au cours des quatre dernières rencontres, Kylian Mbappé s’est blessé. Le Real Madrid a en effet annoncé que le Français souffre d'une lésion au biceps fémoral, qui devrait le tenir éloigner des terrains pour près de trois semaines.

Mbappé out pour trois semaines

Il devrait sans aucun doute rater ce qui aurait pu être son premier derby madrilène ! Si rien n’a été encore officialisé, on voit mal en effet comment Mbappé pourra postuler à une place pour le choc entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid, programmé pour ce dimanche 29 septembre. Il pourrait également rater les retrouvailles avec son frère à l’occasion de la rencontre de Ligue des Champions face au LOSC (2 octobre), mais également le prochain rassemblement de l’équipe de France, avec des matchs programmés face à Israël et la Belgique (10 et 14 octobre).

La faute de Carlo Ancelotti ?

En Espagne, cette blessure pose de plus en plus de question et selon Relevo, Carlo Ancelotti pourrait bien être le principal fautif. Le coach du Real Madrid avait en effet annoncé vouloir faire un turn-over avant la rencontre face à Alaves, mais a finalement aligné son onze titulaire, avec Kylian Mbappé. Quatre-vingt minutes plus tard la catastrophe est arrivée, avec l’attaquant français qui a finalement demandé le changement en se touchant la cuisse et a été remplacé par Arda Güler.