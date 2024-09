Catastrophe pour Mbappé, il rate ses grandes retrouvailles

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sorti sur blessure contre Alavès, Kylian Mbappé connaît déjà le verdict. L’attaquant du Real Madrid souffre d’une «lésion du biceps fémoral de la jambe gauche». Absent trois semaines, l’international français va donc manquer plusieurs chocs, à l’image du déplacement à Lille en Ligue des champions. Il ne défiera donc pas son petit frère Ethan.

Mardi soir, après la poussive victoire du Real Madrid contre Alavès (3-2), Carlo Ancelotti faisait le point sur la situation de Kylian Mbappé, sorti sur blessure. « Il a eu une petite gêne et m'a demandé de le remplacer par mesure de précaution », confiait l’entraîneur du Real Madrid. Et pourtant, l’ancien joueur du PSG est bel et bien blessé.

Kylian Mbappé souffre d’une «lésion du biceps fémoral de la jambe gauche»

En effet, par le biais d’un communiqué, le Real Madrid a annoncé le verdict : « Suite aux examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution ».

Retrouvailles ratées avec Ethan ?

Par conséquent, Kylian Mbappé devrait rater environ 3 semaines de compétitions ce qui lui ferait manquer de gros évènements à l'image du derby contre l'Atlético de Madrid ou encore le déplacement à Lille en Ligue des champions. Probablement une grosse désillusion pour l'ancien attaquant du PSG qui ne retrouvera pas son petit frère Ethan Mbappé, qui évolue au LOSC.