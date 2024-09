Mercato - OM : Le clan Rabiot se fait déjà fracasser !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En position de force au début du mercato estival après l’expiration de son contrat à la Juventus, Adrien Rabiot a finalement attendu le début du mois de septembre pour retrouver un club, l’Olympique de Marseille profitant de sa situation pour s’attacher ses services. L’agent Grégoire Akcelrod ne mâche pas ses mots en évoquant la gestion de ce dossier par le camp Rabiot.

L’Olympique de Marseille a frappé très fort sur le mercato en s’attachant les services d’Adrien Rabiot à la surprise générale. L’international français semblait tout simplement hors de portée pour les dirigeants phocéens quelques semaines auparavant, lui qui pouvait s’engager avec le club de son choix après la fin de son contrat à la Juventus. L’AC Milan, Manchester United ou encore le FC Barcelone avaient été évoqués comme des points de chute, mais c’est finalement l’OM qui a obtenu gain de cause après le mercato estival.

« C’est un échec »

Malgré le passif d’Adrien Rabiot au PSG, les supporters de l’OM n’ont pas caché leur joie en voyant débarquer le milieu de 29 ans. Mais dans le milieu du football, certaines voix se sont élevées pour dénoncer cette arrivée, c’est le cas notamment de Grégoire Akcelrod, agent FIFA, qualifiant ce deal de « honte » dans un entretien accordé à Ouest-France. « Je ne vois pas le positif de voir un joueur titulaire à la Juventus et en équipe de France rejoindre un club qui ne jouera pas la Coupe d’Europe, s’interrogeait-il. Passer de la Juventus à Marseille, c’est un échec. En plus, il va considérablement réduire son salaire. Ce ne serait jamais arrivé avec un agent. » Invité de Thibaud Vézirian sur sa chaîne YouTube, l’agent en a rajouté une couche.

« La gestion est très mauvaise »

« Le joueur s’est retrouvé sans club le 1er septembre. On parle d’un joueur de l’équipe de France. Et après, il signe à Marseille. Evidemment bravo pour les fans de l’OM, à Benatia. Mais quelle est la progression ? De passer de la Juventus qui joue la Ligue des Champions à l’OM qui joue la Coupe de France, sportivement ce n’est pas une progression. Après, au niveau financier, il passe de 7M net à 2M net. Comment peut dire qu’il y a une progression ? Ce sont deux régressions, estime Grégoire Akcelrod. Moi je parle comme agent FIFA et je pense que la gestion est très mauvaise. C’est un échec pour un joueur de l’équipe de France de signer à Marseille dans ces conditions. C’est tout ».