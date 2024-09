PSG : Luis Enrique prêt à tenter un coup pour le choc ?

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG va disputer son premier gros choc de la saison en Ligue des champions. Après être venus à bout de Gérone, les Parisiens défient Arsenal à l’extérieur. Un match clé pour le champion de France et Luis Enrique le sait bien. Pour contrer la force des Gunners sur coups de pied arrêtés, l’entraîneur espagnol aurait même une idée bien précise.

Après deux rencontres moins abouties face à Gérone (victoire 1-0) et face au Stade de Reims (1-1), le PSG a retrouvé un peu de son éclat face au Stade Rennais ce vendredi. Les Parisiens l’ont emporté 3-1 grâce à un doublé de Bradley Barcola et une réalisation de Kang-in Lee. Un succès qui permet aux partenaires de Marquinhos d’aborder sereinement le déplacement à Arsenal ce mardi en Ligue des champions.

Plusieurs renforts parisiens pour le match face à Arsenal

Face à Rennes, Luis Enrique avait dû composer son onze de départ sans certains de ses titulaires habituels. Ainsi, Vitinha, Nuno Mendes ou encore Marco Asensio et Désiré Doué étaient indisponibles. Mais bonne nouvelle pour le coach du PSG, ces quatre joueurs devraient être de retour pour le match face à Arsenal. D’après les informations de L’Équipe, Nuno Mendes pourrait même être titulaire, lui qui était malade dernièrement.

Beaucoup de taille face à Arsenal ?

Depuis un certain temps, le PSG a un peu de mal sur les coups de pied arrêtés. Cela est dû au fait que l’effectif du club de la capitale ne contient pas énormément de joueurs très grands. Toujours selon L’Équipe, pour contrer Arsenal qui est très efficace sur coups de pied arrêtés, Luis Enrique pourrait donc être tenté d’aligner certains joueurs plus haut perchés. Ainsi, Fabian Ruiz pourrait remplacer Vitinha au milieu de terrain, qui revient qui plus est de blessure. En attaque, c’est Randal Kolo Muani qui pourrait profiter de cette stratégie et récupérer la place à la pointe de l’attaque parisienne, occupée dernièrement par Marco Asensio ou bien Kang-in Lee.