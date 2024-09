Equipe de France : La bombe d'Antoine Griezmann sortie de nulle part

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs de l'équipe de France appelés pour les prochains matchs d'ici quelques jours, voilà que celle-ci sera sans Antoine Griezmann. En effet, ce lundi, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a posté une véritable bombe sur ses réseaux sociaux. A 33 ans et alors qu'on lui prêtait l'envie de disputer la Coupe du monde 2026, Griezmann a annoncé sa retraite internationale.

3ème joueur le plus capé de l'équipe de France, Antoine Griezmann n'ira finalement pas cherché le record détenu par Hugo Lloris. Si le joueur de l'Atlético de Madrid en était très proche, la fin de son aventure avec les Bleus a été annoncée ce lundi. En effet, c'est sur ses réseaux sociaux que Griezmann a lâché cette bombe, officialisant sa retraite internationale : « C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt ».

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

« C'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France »

A travers une vidéo, Antoine Griezmann a pris la parole pour annonce la fin de son aventure avec l'équipe de France. Le joueur de l'Atlético de Madrid a alors confié : « Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser la place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier. J'ai eu la chance de vivre ces moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble ».

« Merci à mon coach »

« Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Un immense merci également au staff de l'équipe de France. Enfin merci à mon coach. Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude », a ajouté Antoine Griezmann, qui a donc eu un petit mot pour Didier Deschamps.