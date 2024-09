Transferts : Griezmann renonce à son rêve au mercato ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dans sa dernière année de contrat à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann était au coeur de différentes rumeurs lors du dernier mercato estival. Partira ? Ne partira pas ? L’international français est finalement resté chez les Colchoneros, mais il aurait très bien pu faire ses valises. Un départ qui lui aurait alors permis de réaliser l’un de ses rêves : jouer en MLS. Griezmann en a finalement décidé autrement.

Grand fan de la culture américaine et notamment de NBA, NFL ou encore de baseball, Antoine Griezmann ne s’est jamais caché à propos de son projet pour sa fin de carrière. C’est en MLS que le champion du monde 2018 espère jouer ses derniers matchs. De l’autre côté de l’Atlantique, on a donc déjà à l’oeil Griezmann en vue d’un potentiel transfert et voilà qu’une franchise a déjà tenté sa chance lors du dernier mercato estival.

Griezmann a refusé la MLS cet été

Auteur d’un gros début de saison avec l’Atlético de Madrid, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025, Antoine Griezmann aurait très bien pu faire ses valises cet été et rejoindre les Etats-Unis. En effet, selon les informations de L’Equipe, le Los Angeles Galaxy aurait aimé le recruter lors des dernières semaines. Mais malgré ce rêve de jouer tôt ou tard du côté de la MLS, Griezmann a estimé que le moment n’était pas encore venu pour lui de quitter les Colchoneros, ne voulant pas anéantir ses chances de disputer la Coupe du monde 2026. Une décision qu’il ne regretterait d’ailleurs absolument pas.

Une prolongation à l’Atlético de Madrid ?

Quid maintenant de l’avenir d’Antoine Griezmann ? Dans sa dernière année de contrat avec l’Atlético de Madrid, il pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Et ainsi rejoindre la MLS cette fois ? Comme révélé par le quotidien sportif, Griezmann disposerait d’une option pour prolonger d’une saison supplémentaire avec le club de la capitale espagnole. La question est maintenant ce que décidera de faire l’international français alors que du côté de l’Atlético de Madrid, on espérerait le voir rester au moins une saison de plus.