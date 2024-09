«Mbappé ne voulait pas venir» : Il fait une énorme révélation !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Touché à la cuisse face au Deportivo Alaves mardi, Kylian Mbappé sera absent lors des trois prochaines semaines. Le capitaine de l’équipe de France va donc logiquement manquer le prochain rassemblement des Bleus. Pour Bertrand Latour, lors de la précédente trêve internationale, la vedette de 25 ans n’avait pas envie d’être présente.

Après de nombreuses années au PSG, Kylian Mbappé a fini par rejoindre le Real Madrid. Attendu au tournant, l’attaquant de 25 ans a plutôt réussi ses débuts en Espagne. Malheureusement, le Français s’est blessé ce mardi après un match face au Deportivo Alaves.

Kylian Mbappé «ne pense qu’à sa gueule», il balance en direct https://t.co/uGuKcUX9n4 pic.twitter.com/oKb5L093El — le10sport (@le10sport) September 29, 2024

Mbappé forfait avec les Bleus...

Touché à la cuisse, Mbappé sera indisponible pour les trois prochaines semaines. Forcément, sa présence au prochain rassemblement en équipe de France (matchs face à Israël le 10 octobre et face à la Belgique le 14 en Ligue des Nations) est compromise. Mais pour le journaliste Bertrand Latour, cette absence n’est pas grave pour les Bleus, alors que Mbappé ne semblait pas heureux d’être convoqué lors de la trêve précédente (début septembre). « Mbappé ? Ça fait deux rassemblements de suite ratés pour lui du coup », a plaisanté Latour sur le plateau du Canal Football Club sur Canal +.

« Il n’avait pas envie de venir et l’a montré à tout le monde »

« Si c’est pour faire ce qu’il nous a livré la fois précédente, vaut mieux pas venir. D’ailleurs il n’avait pas envie de venir et l’a montré à tout le monde. (…) Ce n’est pas mon avis, c’est vrai. Il ne voulait pas venir et d’ailleurs il l’a bien montré qu’il ne voulait pas venir. S’il me l’a dit ? On est journaliste, si sur un plateau de télévision on dit qu’il ne voulait pas venir, je ne me suis pas levé ce matin en me disant que je vais inventer ça. Il ne voulait pas venir », conclut Betrand Latour.