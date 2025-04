«Ils parlent mal d’elle», Kylian Mbappé déballe tout sur sa mère

La rédaction

Pour la première fois depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est longuement confié à un média espagnol. Dans un entretien avec Ana Pastor pour La Sexta, l’attaquant français est revenu sur sa relation avec sa mère Fayza Lamari, souvent critiquée. Il défend son rôle central, affirmant qu’elle agit toujours dans son seul intérêt.

Voilà bientôt une saison complète que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid. Et 33 réalisations plus tard, l’attaquant tricolore s’est enfin confié à un média espagnol, lors d’une longue interview, pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale. L’ancien buteur du PSG s’est exprimé au micro d’Ana Pastor pour le média La Sexta. Durant cet entretien, Kylian Mbappé s’est livré sur de nombreux sujets : la dépression, le racisme, et le lien étroit qu’il entretient avec sa mère, Fayza Lamari.

«Elle veut simplement le meilleur pour son fils»

«Les gens avaient une image très dure de ma mère, mais c’est le football, et les gens n’acceptent pas facilement qu’une femme joue un rôle aussi important dans ce milieu», explique d’abord Kylian Mbappé. «Elle n’est pas mon agent, elle veut simplement le meilleur pour son fils, tout comme pour mon frère. Elle ne fait jamais rien que je ne veuille pas. Elle fait beaucoup pour moi, comme mon père, même si parfois les gens parlent mal d’elle. Ce n’est pas qu’ils aient été durs avec moi, ils voulaient simplement le meilleur pour moi, et aujourd’hui je ne peux que remercier tout le monde pour mon éducation.»

Sa négociation avec le PSG

Fayza Lamari fait effectivement tout pour le bonheur de son fils, y compris négocier ses contrats. Elle avait d’ailleurs expliqué dans l’émission Envoyé Spécial ne pas avoir voulu faire de cadeau au PSG lors de la prolongation de son fils en 2022 :

«Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris, car c’est le système qui veut ça.»